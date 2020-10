Le VFD 20 Du FCSCV plus fort que le Covid-19

Malgré l'abandon du projet de base du fait de la réalité sanitaire, le FC Saint-Charles Vigilante tenait à fêter le Vrai Foot Day.

Et 1, et 2...et 11-0

Un match pour les absents

Deux des trois équipes U13 du FC Saint Charles Vigilante étaient sur les terrains en ce samedi 10 octobre. Si les U12 D2 était de repos, les U13 D1 et l'équipe mixte D2 jouaient à domicile. Coachée par Gabriel et Pat, elle recevait les amis de l'AS Finerbal. Le match est intense et serré, les équipes se rendent coup pour coup, passant tout à tour en tête. Mais finalement la victoire revient au FC SCV sur le score de 6-3 grâce à une meilleure condition physique. Le nom des buteurs : Walid K (x3), Killian (x2) et Malo. Pour le coach Gabriel, ce fut «Les U13 D1 de Boris, Karim et Etienne recevaient eux les copains de St Joseph St Martin, club toujours difficile à affronter du fait de son obsession permanente à rechercher le jeu vers l'avant. Au bout de 25 minutes de beau jeu de le part des deux équipes, le FCSCV passe en tête grâce à un but de Jessim. Et lors des cinq dernières minutes avant la mi-temps, Reyan puis Sacha marquent coup sur coup ce qui permet aux Jaune et Bleu de mener 3-0. La 2eme mi-temps repart sur le même rythme, avec 3 nouveaux buts entre la 30eme et la 35eme minute. Le 7eme but sera lui une oeuvre collective puisque chaque joueur touchera le ballon.Le 8eme sera vraiment individuel, Reda dribblant cinq adversaires dans la surface de réparation. Le 11eme sera pour Lucas auteur d'une superbe lucarne de l'extérieur de la surface de réparation. Alex, au but, aura passé une après-midi assez tranquille, bien aidé par Thomas et FX en défense. Walid B. se sera encore bien battu pour apporter sa pierre a l'édifice de ce 11-0. A noter le bon retour, après un mois d'absence, du Capitaine Pavel qui aura tenu un peu plus de la moitié du match.Après un tournoi gagné dès début septembre, les victoires s'enchaînent toutes les semaines avec un minimum de 7 buts marqués. L'attente est aussi grande que le sont les ambitions de jeu et de résultats pour l'équipe dirigeante. Si toute la catégorie U13 continue avec ce sérieux, nul doute que ce sera la fête du football amateur tous les weekends. Nous avons eu une grosse pensée pour des amoureux du ballon qui nous manquent : Nicolas, Gérald et Philippe.