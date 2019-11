Le Verton est dans le fruit

Petit Poucet du septième tour de la Coupe de France, Verton (D1) va chercher à prolonger le rêve dimanche face au Stade Portelois (N3). Une épopée déjà historique pour ce petit village du Pas-de-Calais, qui compte profiter de ce coup de projecteur pour continuer à grandir.

Changement de cap

Gagner pour prolonger l'ivresse

Par Andrea Chazy

En 2015, l’INSEE rapportait que la population de Verton culminait à 2 375 habitants. Un beau score pour ce petit village du Pas-de-Calais, dont le cœur bat dans l’ombre de la ville de Berck. Le 27 octobre 2019, ils étaient près de 800 au stade municipal pour voir leur équipe faire valser Longeau, formation picarde de R1, qui s’était pourtant hissée en 32de finale de la compétition l’an dernier. «» clame Florian Bardol, joueur et community manager de Verton. «» Un soir de fête qui résume avec brio l’ambiance qui règne depuis le coup d’envoi de la Coupe de France à Verton.Car oui, depuis le lancement de l’édition 2019-2020 de l’aînée des compétitions hexagonales, les tours se suivent et se ressemblent pour le Verton FC. À chaque fin de rencontre, des rires, des effusions de joie et surtout des victoires enquillées pour les coéquipiers de Florian Bardol. Qui n’a, malheureusement pour lui, pas encore pu connaître les joies des qualifications successives et du parcours historique du club. «Pour expliquer la réussite de la formation vertonnoise, il faut remonter trois ans en arrière. Au moment où Benjamin Lavogez, passé par la réserve d’Évian Thonon Gaillard, revient à la tête de l’équipe première pour remonter une structure qui végétait dans les bas-fonds de la troisième division départementale. Au moment où Stéphane Buisine, qui a côtoyé Franck Ribéry à Boulogne-sur-Mer pendant six mois en 2000, a lui pris en mains la direction du Verton FC : «» Bingo.L’ambition, c’est d’atteindre le niveau de Régional 2 dans les années qui viennent après deux montées successives. Pour la Coupe de France, ce n'est que du bonus : «» rembobine le président Buisine. D’ordinaire, le tirage au sort ne se vivait non pas au fin fond de la forêt de Rambouillet, mais dans le bar-tabac du coin aux couleurs du club, Chez Tof, qui fait office de quartier général. «» souffle le boss du club nordiste. Mais avant ce possible plaisir, c’est le Stade Portelois (N3) qu’il faudra renverser dimanche.Oui, dimanche, et non plus samedi au stade du Touquet comme au préalable. La faute à un arrêté préfectoral tombé jeudi soir – soit moins de deux jours avant la rencontre -, pour cause de pelouse impraticable, alors que 1 500 à 2000 personnes étaient d'ores et déjà attendues dans la station balnéaire pour assister à l’exploit. Ce sera à Etaples, à vingt minutes de route, que Verton ira chercher un huitième tour pour entretenir cette parenthèse inattendue quelques semaines de plus. Devant, quand même, un public qui connaît déjà l’hymne de la victoire sur le bout des doigts : «"Troiiiis petits oiseaux - Sur un arbrisseau - Chanter tous en cœur ce refrain joyeux -J’étais plein hier soir - J’étais plein ce soir - Et si tout va bien je serai plein demain matin -Lalalalalalalalalala" » conclut Florian Bardol. Preuve que, quoi qu’il arrive dimanche, la coupe se sera encore un peu plus rapprochée des mains des joueurs du Verton FC. Reste à savoir de laquelle on parle.