Le Vertico ne trouve pas preneur

Battue à La Gantoise lors du premier match de poules de Ligue Europa (3-2), l'AS Saint-Étienne a dû se contenter du match nul contre Wolfsbourg (1-1) lors de la deuxième journée à Geoffroy-Guichard. Un moindre mal.

Kolodziejczak, hot or not

Verts de rage

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Moulin - Debuchy (Moukoudi, 59e), Saliba, Perrin, Kolodziejczak - Youssouf, M'Vila - Nordin, Khazri (Abi, 85e), Hamouma - Berić (Bouanga, 65e). Entraîneur : Ghislain Printant.



Wolfsbourg (3-4-3) : Pervan - Knoche, Bruma, Tisserand - William, Guilavogui, Arnold, Roussillon (Steffen, 83e) - Klaus, Weghorst (Nmecha, 59e), Brekalo (João Victor, 72e). Entraîneur : Oliver Glasner.

Par Steven Oliveira

C’est désormais quasiment une certitude : Ghislain Printant vient de diriger face à Wolfsbourg son dernier match sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Et c’est Claude Puel qui devrait le remplacer dès demain matin. Et si tout n’a pas été parfait pour l’ancien coach de Bastia, avec notamment cette dix-neuvième place de Ligue 1, il pourra se targuer de quitter le Forez sur un match nul contre Wolfsbourg en Ligue Europa (1-1). Un club qui n’a toujours pas connu la défaite cette saison. Ce qui est quand même loin d’être ridicule. Alors salut l’artiste et bonjour l'automne.Peu importe le derby face à Lyon qui se profile ce dimanche soir, Saint-Étienne sort l’artillerie lourde contre Wolfsbourg. Un choix qui s’avère payant puisque les Verts sont les premiers à frapper au but par l’intermédiaire de Timothée Kolodziejczak (7). Décidément dans tous les bons coups, l’ancien Lyonnais profite d’une sortie approximative du portier Pavao Pervan pour ouvrir le score d’une jolie demi-volée qui rase le sol avant de finir sa course dans le petit filet (1-0, 12). Sauf que si Saint-Étienne est dans cette mauvaise situation, c’est en grosse partie à cause de ses errements défensifs. À l’image de l’égalisation de William qui profite de l’absence de marquage de... Kolodziejczak et d’un centre parfait de Maximilian Arnold pour faire parler son jeu de tête (1-1, 14). Le début d’une première période de folie ? Eh bien non, puisque ces deux buts seront finalement les seuls frissons d’un premier acte que Robert Berić va venir épicer en explosant l’arcade de Jeffrey Bruma avec son coude (40).La seconde période démarre comme la première. Avec Wolfsbourg à l’offensive et Felix Klaus qui manque le cadre (46). Un coup de chaud qui va finalement réveiller les Verts et Wahbi Khazri qui manque le cadre sur son coup franc (50). Avant de tenter d’arracher un penalty en tombant dans la surface (76). En vain. Entre-temps, Arnaud Nordin a fait parler sa vitesse, Denis Bouanga a calé un double sombrero de toute beauté et Jeffrey Bruma n’est pas passé loin d’inscrire un CSC. Avant une fin de match de folie qui voit Jessy Moulin repousser un coup franc de Maximilian Arnold (86). Et Arnaud Nordin obliger Pavao Pervan à dégainer sa main ferme (90+3). Si ce match nul n'arrange pas les Verts en vue de la qualification en seizièmes de finale, il permet de leur redonner un peu de confiance avant le derby face à Lyon. Avec Claude Puel sur le banc ?