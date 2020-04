Le vendredi fou d'une ancienne parka de Daniel Leclercq

La parka de Daniel #Leclercq est remportée avec une enchère de 3330€ par un acquéreur anonyme. Nous apprenons qu'il en fait don au club. La parka reste dans la famille lensoise !❤️? Formidable !#EnchèresSolidaires #RCLens@institutpasteur @FLU_Officiel https://t.co/Qb8PiK2l7I — Racing club de Lens (@RCLens) April 17, 2020

BRAVO et MERCIOn aurait tous voulu remporter cette enchère, mais cette parka reste à la maison, le principal... ❤️?En accord avec le @RCLens et la @FLU_Officiel, nous allons faire un don de 3️⃣2️⃣5️⃣9️⃣ € (frais déduits) au profit de l’action #EnchèresSolidairesFier ! ?GB. pic.twitter.com/fEbbyXgTRb — George Brassens ? (@brassens_george) April 17, 2020

DDG

Parka à part.À l'occasion de sa dixième vente aux enchères solidaires, vendredi, le RC Lens proposait à tout acheteur potentiel de s'offrir une ancienne parka de Daniel Leclercq, dont les bénéfices seraient reversés aux hôpitaux de Lens-Béthune. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu : voyant que ce mythique vêtement, porté par « Le Druide » lors de la saison 1998-1999, allait leur échapper, un collectif de supporters des Sang et Or s'est empressé de créer une cagnotte pour sauver la mise. Résultat : plus de 3000€ récoltés en quelques heures et une surenchère salvatrice pour permettre au club de conserver cette parka floquée aux initiales de l'ancien joueur et entraîneur emblématique du RC Lens.C'était compter sans la détermination des autres acheteurs, dont l'un est monté jusqu'à 3330€ pour remporter la coiffe. Au revoir la parka ? Pas si vite, puisque le « vainqueur » , resté anonyme, a finalement tenu à faire don de son lot au club. Avec les 3259€ de la cagnotte des téméraires supporters, ce sont donc plus de 6500€ qui seront reversés aux soignants des hôpitaux de Lens/Béthune.Vous reprendrez bien un peu de potion magique ?