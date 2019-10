Le tweet polémique de Bernardo Silva jugé discriminatoire par la FA

1

Bernardo Silva has been charged with misconduct for a breach of FA Rule E3. Full statement: https://t.co/06ZRrH9oiU. pic.twitter.com/6xyoPxehT9 — FA Spokesperson (@FAspokesperson) October 2, 2019

Premier League du LOL.La Fédération anglaise de football (FA) a estimé ce mercredi matin que Bernardo Silva avait commis une «» des règles de conduite et de discrimination à la suite de son tweet polémique comparant son coéquipier Benjamin Mendy à la mascotte de la marque espagnole de friandises Conguitos., a déclaré l'instance dans un communiqué."violation grave" [...]Un communiqué qui intervient un peu plus d'une semaine après l'ouverture d'une enquête par la FA autour de ce tweet, unejugée raciste par certains en raison de l'apparence de ladite mascotte. Malgré les soutiens de Pep Guardiola , de Raheem Sterling et, surtout, de Benjamin Mendy lui-même, Bernardo Silva a donc jusqu'au 9 octobre pour répondre de ces accusations. Si la FA n'a pas précisé la teneur d'une éventuelle sanction, il pourrait être suspendu pour plusieurs matchs.Moralité : tournez sept fois vos pouces dans vos poches avant de tweeter.