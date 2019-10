Le trio Bergkamp-Larsson-Kuyt pourrait reprendre les Wycombe Wanderers

QJ

Le trio de l'amour.Malgré un début de saison sur le plan sportif avec une 2place après douze journées en League One (D3 anglaise), les Wycombe Wanderers sont dans la panade financièrement et cherchent donc un repreneur. Et les sauveurs du club situé à l'ouest de Londres pourraient bien s'appeler... Dennis Bergkamp, Henrik Larsson et Dirk Kuyt.Le trio néerlando-suédois a en effet fait une offre de rachat, et les discussions avec l'actuel propriétaire sont même bien avancées, selon le média. Si le rachat du club devait devenir effectif, Gareth Ainsworth serait maintenu à son poste d’entraîneur et les responsabilités seraient réparties comme suit entre les trois acolytes : Henrik Larsson serait directeur technique, Dirk Kuyt serait en charge de la formation et Dennis Bergkamp prendrait, lui, la présidence du club.Rendez-vous en Premier League, les gars.