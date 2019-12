Le très beau but de Kim Little avec les féminines d'Arsenal

Just witnessed this goal at Adams Park. Take a bow Kim Little. ? #FAWSL pic.twitter.com/d9R1tNHQdj — Samantha Miller (@samantham7PD) December 8, 2019

Pas spectaculaire, le foot féminin ?C'est une séquence collective qui rappelle un peu les plus grandes heures de l'équipe masculine d'Arsenal, ou ce but un peu hors du temps qui avait fait d'Olivier Giroud et Jack Wilshere des virtuoses pendant quelques secondes . Sauf que celui-ci est l'œuvre de Kim Little, milieu de terrain écossaise desd'Arsenal. Une semaine après avoir collé 11-1 à Bristol , avec un sextuplé de Vivianne Miedema, lesse sont offert une nouvelle victoire éclatante contre Reading (3-0). Et si l'attaquante néerlandaise a une nouvelle fois signé un doublé, l'attraction du match était ce but de dingue de Little. Sur un corner joué par Mead, l’Écossaise récupère et lance un premier une-deux avec Williamson, puis un second avec Nobbs, effaçant ainsi cinq joueuses desdans le processus, avant de finir sur un enchaînement contrôle poitrine-lob dans le petit filet opposé. «, » a réagi la buteuse, en toute humilité.L'équipe masculine serait bien inspirée d'en prendre de la graine.