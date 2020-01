Le Tours FC flingue Nîmes, également parti avec la recette de la Coupe

CS

T'habites à combien de kilomètres de Tours ? C'est pour calculer les frais de déplacement.Samedi dernier, le Tours FC accueillait Nîmes pour les 32de finale de la Coupe de France. Un match à rebondissement et qui s’est soldé par la victoire des Crocos aux tirs au but, sur fond de polémique à cause d’une erreur d’arbitrage supposée. La controverse ne s’arrête pas là. Quatre divisions séparent ces deux clubs et la tradition veut que les grosses écuries laissent l’argent qui leur revient aux petites équipes. Ce que n'ont pas fait les Nîmois. Quelle inélégance ! C’est en tout cas ce qu’ont dénoncé les Tourangeaux dans un communiqué publié ce lundi, mais visiblement étouffé par le pataquès de Trélissac » L'excuse de la couverture des frais de déplacement ne prend d'ailleurs pas : «» , reprend le communiqué, avant de conclure avec une belle maxime, du genre qui fait réfléchir : «"La richesse est comme l’eau de mer, plus on en boit et plus on a soif." » A qui s'adresse-t-elle ? Eh bien de manière à peine déguisée, au président du Nîmes olympique : «Ah les Crocodiles, sur les bords du Cher ils sont partis n'en parlons plus.