Le Toro encorne Sassuolo

Torino (3-4-2-1) : Sirigu - Izzo, N'Koulou, Moretti - De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi - Baselli, Berenguer - Belotti. Entraîneur : Rolando Maran.



Sassuolo (4-3-3) : Consigli - Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso - Duncan, Magnanelli, Bourabia - Sensi, Djuricic, Boga.Entraîneur : De Zerbi.

Toro ailé.Dominateurs face à un Sassuolo rapidement réduit à dix, les Grenats se sont logiquement imposés au stade olympique de Turin.Un succès qui porte avant tout la marque d' Andrea Belotti . Omniprésent,a commencé par bazarder un penalty obtenu au quart d'heure de jeu, en expédiant son tir au dessus du but de Consigli. Mais l'avant-centre grenat égalise après la pause, de près, en profitant d'un service impeccable de De Silvestri. Entre temps, Bourabia avait envoyé une sacoche ras de terre dans les filets de Sirigu. Sauf que le Marocain, déjà averti, a le réflexe de relever son maillot pour célébrer son but et se voit sanctionné d'un second jaune extrêmement sévère, synonyme de rouge.A dix, Sassuolo se hérisse façon porc-épic sur ses bases arrières et Lirola, contre le cours du jeu, trompe même Sirigu d'une jolie talonnade, qui permet auxde mener par deux buts à un. De quoi énerver le Toro et Simone Zaza , qui, lancé en profondeur, égalise d'un tir du gauche subtilement croisé. Joli, mais pas autant que le chef d'oeuvre que va inscrire Andrea Belotti , qui plante une volée acrobatique sublime sur corner, pour permettre aux siens de l'emporter.Le 15e but en Serie A cette saison du numéro neuf piémontais, qui permet au Toro, sixième, de rester bien lancé dans la course à l'Europe.