Top 10 : les meilleurs matchs de la Coupe du monde 2010

7. Slovénie - États-Unis (2-2), Groupe C, 18 juin 2010

La Coupe du monde, c’est aussi des matchs qu’on n'attend pas. C’est cette Slovénie, qui a la tronche d’une belle surprise. Encore plus après avoir remporté le premier match de son histoire dans un mondial, contre l’Algérie (1-0), cinq jours plus tôt. La première période a des allures de rêve pour les Dragons et de cauchemar pour les Américains : une frappe flottante de l’adorable Valter Birsa, une conclusion parfaite de Zlatan Ljubijankič, et la Slovénie se rapproche tout doucement d'une qualification historique pour les huitièmes. Sauf que la Team USA se rebelle au retour des vestiaires et remet les compteurs à zéro, grâce à deux pralines des légendaires Landon Donovan et Michael Bradley. Avant que le troisième but signé Maurice Edu ne soit refusé pour un hors-jeu imaginaire. Un point pour rien pour la Slovénie, qui ne sortira finalement pas de la poule. Un petit miracle pour les USA, qui termineront à la première place devant les Anglais.