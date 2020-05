Top 10 : les meilleurs matchs de l'Euro 2000

#2: Yougoslavie – Slovénie

2. Yougoslavie – Slovénie (3-3), Groupe C, 13 juin 2000

» Sacrée ambiance avant le second match du groupe C, entre la Yougoslavie et la Slovénie. Marinko Galič en a marre de voir sa Slovénie être considérée comme un simple ballon en mousse dans lequel on se plaît à frapper pour passer le temps, et le défenseur du NK Maribor compte bien mêler les actes aux paroles. Verdict : à Charleroi, Dejan Stanković est rapidement dégagé de la piste par Vujadin Boškov, les Slovènes mènent 3-0 après 57 minutes de jeu, et trois minutes plus tard, la Yougoslavie est réduite à dix après l’expulsion d’un Mihajlović aux fraises, déjà auteur d’une énorme boulette sur le troisième but slovène.Que faire ? Tenir, surtout tenir... Facile à dire. Mais trop difficile à faire. En six minutes, la Slovènie se fait retourner comme une crêpe et subit les coups de Savo Milošević, entré en première période pour se transformer en renard en seconde. Sur un coup franc, Slavisa Jokanović passera en fin de match tout près de complètement marcher sur les rêves de la bande de Srečko Katanec, qui se fera ensuite dominer par l’Espagne (1-2) avant de se casser les dents face à la Norvège (0-0). Chienne de vie.PS : Zlatko Zahovič (♥️).