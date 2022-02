Tempête Eunice : des toits arrachés et des reports en cascade

AEC

Qu'en sera-t-il du match Lille-Metz ce vendredi soir ?Des parties du toit du Cars Jeans Stadium, stade de l'ADO Den Haag, ont été emportées par la tempête Eunice ce vendredi après-midi. Des dizaines de mètres de toit ont volé au-dessus de la route. Plus tôt cet après-midi, le club néerlandais avait posté une blague sur Twitter montrant qu’une partie des lettres formant « Cars Jeans Stadium » avaient été soufflées, ne laissant que les lettres « Arena » . Ce tweet a depuis été supprimé par le club.Tous les matchs de football professionnel prévus ce vendredi aux Pays-Bas ont été annulés en raison de la tempête. La fédération néerlandaise estime que la sécurité n'est pas suffisante pour permettre le bon déroulement du match d’Eredivisie entre le Fortuna Sittard et le Sparta, initialement prévu à 20h. Les sept matchs de la Keuken Kampioen Divisie, la deuxième division néerlandaise, ont également été reportés.En Belgique, le toit de la Ghelamco Arena, enceinte de La Gantoise, a lui aussi été soufflé par la tempête et une partie s'est envolée sur un parking voisin. Des morceaux de la toiture ont même atterri sur des voitures. Dans la foulée, la ligue belge a annoncé que les deux matchs de première et de seconde division prévus ce vendredi soir entre La Gantoise et Seraing, et Lierse et Westerlo étaient reportésEn Angleterre, l'affiche de Championship de ce vendredi entre Bournemouth et Nottingham Forest a elle aussi été repoussée à une date ultérieure. Chez nous, c'est la rencontre de National entre Boulogne-sur-Mer et Bastia Borgo qui a subi le même sort,D'ailleurs si vous vous ennuyez, vous pouvez regarder des avions qui galèrent à atterrir à l'aéroport de Londres à cause de la tempête . C'est presque aussi bien commenté qu'un match de Ligue des champions.