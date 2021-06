Découvrez le tirage des tours préliminaires de l’Europa Conference League et de la Ligue des Champions

Here are the results from the first Europa Conference League Draw?!#UECL pic.twitter.com/1np7SP4lF2 — UEFA Europa Conference League (@EuropaConLeague) June 15, 2021

Loin des strass et paillettes de l’EuroAlors que l’Euro bat son plein, l’Europa Conference League et la Ligue des Champions viennent de dévoiler leurs premières affiches, et ça va chauffer.En effet, la petite dernière des coupes d’Europe va nous offrir quelques beaux derbys qui s’annoncent disputés, notamment dans les Balkans et au Royaume-Unis. Du côté des Balkans, Drita, second du championnat kosovar va se tirer la bourre avec le FK Dečić Tuzi qui a fini troisième au Monténégro. Tandis qu’au Royaume-Unis, les Gallois de The New Saints iront défier le Glentoran FC en Irlande du Nord pour le match aller. Par ailleurs, le FC Urartu (Arménie) se tape le gros poisson de ce tour préliminaire : le NK Maribor.Pour ce qui est de la Ligue des Champions , on retrouve des clubs qui nous sont un peu plus familiers comme le Dinamo Zagreb qui devra se mesurer aux Islandais de Valur ainsi que Ludogorets qui aura affaire au Shakhtyor Soligorsk en Biélorussie.Préparez vos meilleurs sites de streaming et rendez-vous le 7 et 8 juillet.