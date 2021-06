Le tirage au sort de la ronde préliminaire de la prochaine Ligue des champions est connu

Así queda el sorteo de la Ronda Preliminar de la #UCL.22 y 25 de junioSede por confirmar pic.twitter.com/HjAzsv5WwK — Camino al fútbol europeo (@CaminoUEFA) June 8, 2021

Le plus beau moment de l'année.Non, on ne vous parle pas de l'Euro 2020 qui démarre ce vendredi à Rome mais bien du tirage au sort de la ronde préliminaire de qualification à la prochaine Ligue des champions. Comme son nom l'indique, ce tour n'est officiellement pas le premier, au cours duquel entreront en lice des équipes comme le Dinamo Zagreb, le CFR Cluj, Malmö ou Ludogorets.Il s'agit simplement d'un mini-tournoi avec quatre équipes pour une place, deux demi-finales puis une finale. Tout sur un match sec et disputé dans un des pays concernés. Les participants ? Les champions des pires élèves au classement du coefficient UEFA : le HB Tórshavn (Îles Féroé) affrontera l'Inter Club d'Escaldes (Andorre), tandis que Folgore (Saint-Marin) se mesurera au grand favori, Prishtina (Kosovo). Les demi-finales se disputeront le 22 juin prochain et la finale est prévue pour le 25, en pleine phase de poules de l'Euro donc.Les Îles Féroé devaient initialement accueillir tout ce beau monde mais les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, semblent avoir obligé le territoire autonome du Danemark à décliner le statut d'hôte. L'UEFA n'a cependant pas confirmé l'information ce mardi et une décision finale est attendue prestement.Vous reprendrez bien un peu de Havnar Bóltfelag et de son Gundadalur en amont d'un Tchéquie - Angleterre ?