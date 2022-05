Le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 aura lieu le 22 octobre

CB

Les filles de Corinne Diacre vont bientôt savoir à quelle sauce elles vont être mangées.À un peu plus d'un an de la Coupe du monde 2023 (le premier Mondial féminin à réunir 32 équipes), la FIFA a dévoilé la date du tirage au sort de la compétition. Celui-ci aura lieu le samedi 22 octobre prochain, à l'Aotea Centre d'Auckland. Pour rappel, le tournoi se déroulera en Nouvelle-Zélande et en Australie : Auckland accueillera le match d'ouverture et Sydney la finale.Pour l'heure, onze nations sont assurées de participer à cette Coupe du monde : les Bleues, accompagnées des organisatrices australiennes et néo-zélandaises, des Japonaises, des Espagnoles, des Philippines, des Chinoises, des Sud-Coréennes, des Danoises, des Suédoises et des Vietnamiennes.Rien qui puisse effrayer Marie-Antoinette Katoto, en somme.