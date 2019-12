Le tirage au sort de la Copa América 2020 a eu lieu

MR

Une nouvelle histoire de boules.Le tirage au sort de la Copa América 2020 se tenait cette nuit en Colombie, co-organisateur de la compétition avec l'Argentine. Logiquement beaucoup moins alambiqué que celui de l'Euro 2020, il revêtait malgré tout une allure un peu spéciale puisque c'est la toute première fois qu'il y aura deux poules de six, et non plus trois groupes de quatre.Dans le groupe Nord, on retrouve donc l'Argentine, la Bolivie, l'Uruguay, le Chili, le Paraguay et l'Australie, pays invité de cette nouvelle édition. Alors que le groupe Sud mettra aux prises le Brésil, la Colombie, le Qatar, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts et la finale de cette édition.Rendez-vous en juin prochain.