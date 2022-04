Le tirage au sort complet du Mondial

Groupe A :

Les jeux sont faits.Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a rendu son verdict ce vendredi à Doha. Pour sa grande première, le Qatar se coltinera les Pays-Bas, dixième nation au classement FIFA, le Sénégal, champion d'Afrique, et l'Équateur. Le groupe E verra un choc entre l'Espagne, championne du monde 2010, et l'Allemagne, sacrée en 2014. La France débutera quant à elle la défense de son titre contre le Danemark, la Tunisie et une nation parmi le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. À noter également un groupe H plutôt homogène sur le papier avec le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana.Début de la compétition : J-234.QatarÉquateurSénégalPays-BasAngleterreIranÉtats-UnisBarrage Europe (Pays de Galles, Écosse, Ukraine)ArgentineArabie SaouditeMexiquePologneFranceBarrage CONMEBOL-AFC (Pérou, Australie, Émirats Arabes Unis)DanemarkTunisieEspagneBarrage CONCACAF-OFC (Costa Rica, Nouvelle-Zélande)AllemagneJaponBelgiqueCanadaMarocCroatieBrésilSerbieSuisseCamerounPortugalGhanaUruguayCorée du Sud