Le tirage au sort complet des huitièmes de C1

Round of 16 draw✔️ What are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/FfrEuIFSxX — UEFA Ligue des champions (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Les choses sérieuses commencent enfin. Dans un tirage au sort compliqué (autant pour Lille que pour le pauvre Andrei Arshavin , invité de luxe), les huitièmes de finale sont désormais connus dans la route pour Saint-Pétersbourg. On a cru au remake de la dernière finale de Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United (on remercie le commissaire qui a introduit la mauvaise boule dans le pot du tirage au sort), mais le tirage a été invalidé et refait pour finalement faire rencontrer Pep Guardiola (Manchester City) et Unai Emery. Comme quoi, Villarreal était condamné à jouer à Manchester dans tous les cas.L'affiche particulièrement sexy de ces huitièmes se trouve du côté de l'Italie et de Milan, avec la réception de l'Ajax par l'Inter. Tous les deuxièmes de groupe commencent par recevoir, et se déplaceront ensuite sur la pelouse des vainqueurs de groupe pour les matchs retours. Surement de jolies surprises à prévoir avec la suppression des buts à l’extérieur pour cette année.SL Benfica - Real MadridVillarreal - Manchester CityAtlético de Madrid - Bayern MunichRB Salzbourg - LiverpoolInter Milan - AjaxSporting CP - JuventusChelsea -- Manchester UnitedLe choc entre l'Atlético et le Bayern, lui, pourrait voir Antoine Griezmann subir un nouveau 8-2 après le fiasco du Barça en 2020.