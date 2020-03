Le tennis-ballon réglementaire de Mérida et Navas

1

Osasuna players (and neighbours) Raúl Navas and Fran Mérida passing the time with some football tennis between their gardens. ⚽️? pic.twitter.com/vw3bOXNCxW — FutbolBible (@FutbolBible) March 21, 2020

Autorisé, vous pouvez jonglez...Période de confinement oblige, Fran Mérida et Raúl Navas respectent les consignes en restant chez eux. Mais cela n'empêche pas les deux joueurs d'Osasuna de partager un peu d'activité physique et footballistique ensemble.Leur astuce ? Se défier au tennis-ballon, en utilisant la haie qui sépare leur domicile respectif en guise de filet. Une partie tout en technique et même pas dérangée par les balançoires, les piscines ou les enfants.L'avantage d'avoir un coéquipier pour voisin, et de disposer d'un beau jardin.