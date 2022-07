Le TAS valide l’exclusion de la Russie et des ses clubs des compétitions internationales

The CAS dismisses the appeals filed by the Football Union of Russia (FUR), FC Zénith, FC Sochi, PFC CSKA Moscow & FC Dynamo Moscowhttps://t.co/RL8nICrTIA pic.twitter.com/kl1JjBRsol — TAS-CAS Observatory & Rapporteur (@ArbitralduSport) July 15, 2022

La Fédération russe et ses clubs avaient contesté six procédures, lancées en février et mai par les instances internationales. Vendredi, le Tribunal arbitral du sport vient de les débouter, chacune. Pour rappel, la FIFA et l'UEFA avaient pris la décision d’exclure la sélection russe des compétitions européennes et des qualifications pour la Coupe du monde 2022 , ce que le TAS vient donc de valider.Le Zénith Saint-Pétersbourg, le FC Sotchi, le CSKA Moscou et le Dynamo Moscou, qualifiés pour les différentes coupes d’Europe pour la saison 2022-2023, avaient eux aussi fait appel de leur exclusion de la scène européenne . Là encore, le TAS a été intraitable et a confirmé la décision prise par l’UEFA.Ça évitera à nos clubs français d'y perdre des plumes un soir enneigé de novembre.