Le syndicat des joueurs danois dénonce « le traitement que subit Braithwaite »

Le Barça aussi a son loft et Martin Braithwaite en est la figure de proue.Complètement snobé par Xavi et le FC Barcelone, Martin Braithwaite a même été banni de la préparation estivale du club catalan. D'ailleurs, c'est bien simple : depuis sa blessure contractée au genou l'an passé à la même époque, le Danois n'a disputé que 26 minutes en tout et pour tout sous le maillot du Barça. Pourtant, l'ex-Toulousain est bel et bien apte à jouer, et ce depuis début 2022.Michael Sahl Hansen, le directeur de l'Association des joueurs danois, a ainsi dénoncé cette forme de harcèlement subie par le joueur formé à Esbjerg :, a-t-il confié au sujet de l'attaquant de 31 ans aux médias danois., s'est-il également interrogé. De son côté, Martin Braithwaite a repoussé toutes les offres de transfert cet été et demande que le FC Barcelone lui paye les deux dernières années de son contrat, s'il veut le résilier.Pas sûr qu'il y soit gagnant s'il veut conserver toutes ses chances d'aller au Mondial cet hiver.