Le syndicat des joueurs américains soutient le combat de la sélection féminine pour l'égalité salariale

1

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La route est encore longue et les polémiques, nombreuses.Alors que le président de la Fédération américaine (USSF), Carlos Cordeiro, a publié ce mardi une lettre annonçant que les footballeuses internationales gagnaient plus d'argent que les internationaux masculins (34,1 millions de dollars contre 26,4 millions de dollars), le syndicat des joueurs américains a apporté mardi son soutien à la sélection féminine, qui avait répondu et contesté ces conclusions.Le syndicat a notamment remis en cause les données chiffrées apportées par la fédération et évoqué «» . En effet, les chiffres n’incluraient pas les primes reçues par les sélections en fonction de leurs performances à la Coupe du monde (ce dont la fédération n’est d’ailleurs pas responsable puisqu’elle dépend des dotations versées par la FIFA) : dès lors, la sélection masculine gagnerait plus que la féminine (41 contre 39,7). «, a conclu le communiqué.Carlos dans la sauce.