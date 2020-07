Le superbe premier but de Ferland Mendy avec le Real contre Grenade

[ VIDÉO BUT] ?? #LaLiga??? ALERTE GOLAZOOOOO ???? Quel but signé Ferland Mendy, son premier avec le Real Madrid !? Une course et un coup de fusil dans un angle très fermé !https://t.co/BIk70J9s8L — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 13, 2020

Et mercé.Bien aidé par ses Français, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le trône en s'imposant face à Grenade ce lundi (1-2) . Première mèche allumée de la soirée, une percée géniale de Ferland Mendy : et le latéral gaucheans n'oubliera pas de sitôt son premier pion sous la tunique blanche. À la 10minute, le défenseur de 25 ans s'est infiltré dans la surface, éliminant son vis-à-vis d'un coup de rein supersonique, avant d’expédier un boulet de canon sous la barre en angle fermé.Forcément, la presse madrilène était gaga de ce «» , et AS demande à ses lecteurs de se «» pour l'apprécier au mieux. Evidemment, les comparaisons avec Roberto Carlos pleuvent, et Marca considère même que c'est «De quoi faire trembler Marcelo.