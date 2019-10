Le superbe coup franc de Tonali face au Genoa

Haven’t seen a good freekick goal like this in a long time take a bow Tonali son pic.twitter.com/6kAehmFtis — Reagan Tinka ? (@EasyMoneySnipa6) October 26, 2019

Sandro Tonalicarne.Alors que le Genoa-Brescia de samedi soir était avant tout l'occasion d'apercevoir les premiers pas de Thiago Motta en tant que coach principal d'une équipe professionnelle, Sandro Tonali, le petit bonbon de Brescia, avait prévu une petite surprise. Ou plutôt, un gros pétard, que le jeune milieu italien est venu rouler peu après la demi-heure de jeu : un coup franc délicieux balancé dans la lucarne opposée d'un Radu aux fraises.Si le Genoa s'est finalement imposé (3-1) grâce à ses remplaçants, Tonali a quand même capté les projecteurs après les rencontres et s'est expliqué sur son geste : non, il ne l'a pas fait exprès et oui, son intention était avant tout de centrer.Il se murmure qu'en voyant ce but, Víctor Valdés a eu des sueurs froides.