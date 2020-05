Le strict protocole sanitaire pour les entraînements en Premier League

DDG

Le temps des explications.Autorisés à reprendre l'entraînement collectif par petits groupes ce mardi , les joueurs de Premier League n'en doivent pas moins suivre un protocole sanitaire strict. Le Telegraph en a dévoilé la teneur ce mercredi. On y apprend notamment que, comme précédemment en Bundesliga, les joueurs sont invités à rejoindre le centre d'entraînement «» et «» , qu'ils n'ont pas accès aux vestiaires, «» , qu'ils doivent être testés au Covid-19 deux fois par semaine et subir un relevé de température avant chaque entraînement... Seuls les joueurs ne présentant aucun symptôme et dont le test se révèle négatif sont autorisés à participer à l'entraînement.Le respect des consignes de ce stade 1 du protocole devrait permettre aux équipes de basculer sine die vers le stade 2. Celui-ci correspond la reprise des entraînements collectifs, dont les modalités devraient être abordées cette semaine entre la Premier League, les entraîneurs et les capitaines des équipes.Pour le stade 3 (reprise des matchs à huis-clos), on attendra encore.