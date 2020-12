Le streaming illégal en grande hausse dans le monde

20

Tout sauf une surprise.La Hadopi (Haute autorité chargée de lutter contre le piratage sur internet) a publié cette semaine son rapport sur l’impact économique du piratage d’événements sportifs et, une chose est sûre, le phénomène continue d'exploser. Selon l'instance, 3,4 millions d’internautes ont regardé des matchs en direct en utilisant le streaming ou les offres IPTV illégales en septembre 2020. Un chiffre en hausse de 70% par rapport à la moyenne observée sur l’année 2019, avec deux millions d'utilisateurs en plus. Conséquences directes : une perte de recettes fiscales estimées à 332 millions d’euros pour l’État et d’une destruction de 2 650 emplois pour les filières concernées.Toujours selon la Hadopi, l'arrivée de Mediapro sur le marché qui a pris les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 est l'une des raisons principales de cette impressionnante augmentation. L'instance a évalué le manque à gagner lié au piratage à plus d’un milliard d’euros pour les acteurs de l’audiovisuel et de la diffusion du sport en 2019.Et vu les prix d'abonnements des diffuseurs, ça ne risque pas de s'arrêter.