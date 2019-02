Le Standard se paye Anderlecht sur le fil

Standard (4-2-3-1) : Ochoa - Fai, Bope, Vanheusden, Laifis - Marin, Cimirot - Carcela (Kosanović, 90e +4), Mpoku, Lestienne (Halilović, 85e) - Emond (Orlando Sa, 77e). Entraîneur : Michel Preud'homme.



Anderlecht (4-2-3-1) : Didillon - Obradović, Lauwrence, Kara, Najar - Kayembe, Kums - Verschaeren (Bolasie, 72e), Zulj (Trebel, 68e), Bakkali - Santini. Entraîneur : Fred Rutten.

JD

Trois points séparaient le Standard et Anderlecht , tous les deux dans la course aux play-offs 1. Défaite interdite pour les Mauves donc, mais après un match d'une rare intensité, ce sont finalement les Liégeois qui l'emportent et laissent leurs rivaux éternels baigner en plein doute.Dans l'enfer de Sclessin, les Anderlechtois s'autorisent un round d'observation de vingt minutes, jusqu'à ce qu' Ivan Santini ne lance les hostilités d'une grosse tête décroisée qui passe à côté de l'équerre d'Ochoa. Bien dans leur match, les Standardmen répondent cash par un superbe une-deux entre Carcela et Marin. L'international marocain effectue un joli enchaînement pied gauche-pied droit avant de servir le Roumain qui se défait de la défense bruxelloise pour crucifier Didillon (1-0, 22). Piqué au vif, Anderlecht réagit quelques minutes plus tard par l'entremise d'un somptueux coup franc de Sven Kums tiré à l'entrée de la surface et qui termine en plein dans la lucarne rouche (1-1, 28).La deuxième période est tout aussi hostile, et le Standard assoit sa pression sur les visiteurs. À l'heure de jeu, Mehdi Carcela finit par donner l'avantage aux siens d'une superbe frappe enroulée, mais le but est annulé à l'aide de la vidéo en raison d'une faute au départ de l'action (60). De quoi faire entrer Michel Preud'homme dans une colère noire, avant que ce dernier ne soit expulsé en tribune par M. Visser. Privés de leur technicien, les Wallons ne relâchent pas leurs efforts, mais peinent à concrétiser. C'est finalement Paul José Mpoku qui trouve la faille à quelques minutes du terme et donne de l'air au Standard , qui pointe désormais à neuf points de l'enfer des PO2.