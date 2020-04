Le Standard renvoyé en D2 amateurs ?

SO

Auditionné par la commission des licences belge, le Standard de Liège s'est vu refuser sa licence professionnelle pour la saison prochaine et devrait donc être renvoyé en D2 amateurs. La raison ? Un retard de paiement de primes à la signatures - qui ont été versées depuis - ainsi qu'un manque de liquidités. Et ce, même si d’Edmilson Junior a été vendu à Al-Duhail et que le stade va être vendu à une nouvelle société immobilière.Dans un communiqué, le Standard «» et confie qu'il «» . Le club belge a désormais jusqu'au 14 avril pour faire appel devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport.Que le Standard se rassure, il n'est pas le seul club belge à s'être fait recaler à la commission des licences puisque Mouscron et Ostende sont aussi dans le même cas. Tout comme Lokeren, Roulers, Virton et Lommel en deuxième division.À ce rythme-là, la D2 amateurs sera plus alléchante que la D1 Belge.