Le Standard de Liège racheté par un fonds d'investissement américain

Le Standard alimente le monde bipolaire.Ce vendredi minuit, le Standard de Liège a officialisé son rachat, à hauteur de 55 millions d'euros d'après la presse belge, par un fonds d'investissement américain, bien implanté dans six secteurs de l'économie (dont les assurances et le financement des litiges). Déjà propriétaire du Genoa depuis un an, 777 Partners s'est adjugé 100% des parts du Matricule 16 et a pour objectif de «» . Ainsi, Bruno Venanzi a quitté les fonctions de président, qu'il occupait depuis sept ans, dans la foulée.Ce passage sous pavillons'accompagne d'un espoir : faire disparaître les immenses dettes du club liégeois culminant à plus de 20 millions d'euros. La formation et le développement des jeunes semblent également être au centre du nouveau projet de l'actuel treizième (seulement) de Pro League. Une conférence de presse lors de laquelle 777 Partners détaillera sa stratégie se tiendra fin avril.Standard Chartered.