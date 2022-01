Le Standard arrache un match nul inespéré face à Anderlecht

Anderlecht (4-4-2) : Van Crombrugge - M. Murillo, Magallán, Hoedt, S. Gómez - Verschaeren, Cullen, K. Olsson (Ashimeru, 63e), Amuzu (Raman, 63e) - Refaelov, Zirkzee. Entraîneur : Vincent Kompany.



Standard (4-4-2) : Bodart - Dewaele, Dussenne (Çanak, 78e), Laḯfis, Nkounkou - Donnum, Raskin, Cimirot (Pavlović, 70e), Cafaro (Lestienne, 70e) - Emond (Al Dakhil, 78e), Muleka (Drăguș , 56e). Entraîneur : Luka Elsner.

MD

Braquage à la liégeoise.Quinze tirs à quatre, et 70% de possession de balle : c'est ce qu'on peut appeler une domination stérile. Dominateurs de bout en bout, les Mauves ont surclassé une bien faible équipe du Standard de Liège ce dimanche au Constant Vanden Stock. Mais c’est bien connu, le football est loin d’être une science exacte. Alors que les Rouches ne s’étaient pas procuré une seule occasion durant les 85 premières minutes de jeu, Denis Drăguș a profité d’une énorme boulette de Sergio Gómez pour marquer un but inespéré et permettre ainsi aux hommes de Luka Elsner de repartir de Bruxelles avec un point (1-1).C’est une petite erreur qui coûte très cher. Et pourtant, profitant d’une belle récupération de Lior Refaelov dans les 30 derniers mètres, Joshua Zirkzee avait envoyé Yari Verschaeren sur orbite pour parfaitement lancer les Mauves dans ce Classico. Mais alors qu’ils prenaient le bon chemin, les joueurs du Sporting ont vu leurs adversaires du soir égaliser dans les dernières minutes. Sur une phase de possession des plus banales, le défenseur espagnol d’Anderlecht a totalement raté sa passe en retrait pour son gardien. L’attaquant roumain a, ensuite, fait parler sa finesse pour envoyer le ballon au fond des filetsDe quoi rappeler à tout le monde et surtout à Roberto Martínez, présent dans les tribunes vides de Constant Vanden Stock, que dominer n’est pas gagner.