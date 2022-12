Coupe de France : Caen disqualifié pour avoir aligné un joueur suspendu

? ?? ??̀?? ???̈? ? ?? ??????? ???? ???? !Chers Amis supporters Virois, c'est désormais officiel, l'AF Virois jouera en 32e de finale de @coupedefrance face au @FCNantes ?️ Rendez-vous le samedi 7 janvier à 18h !#TeamAFV?⚪️ #AFVFCN #NOEL2022 pic.twitter.com/wCOAiNcOC0 — AF Virois (@AfVirois) December 27, 2022

À Nantes, on appelle ça faire une Abdoulaye Touré Et alors que les Canaris pensaient affronter le SM Caen, le 7 janvier prochain en 32de finale de Coupe de France, c'est finalement l'AF Virois, club de N3 dans le Calvados, qui lui fera face. Le 21 décembre dernier, Malherbe avait pourtant fait le travail face aux amateurs lors du 8tour (3-0), mais Stéphane Moulin a eu le malheur de faire entrer au cours de la partie le bien nommé Dieudonné Gaucho, joueur habitué à la réserve et qui n'était pas autorisé à jouer ce match . La Fédération française de football s'était saisie de ce dossier et a aujourd'hui disqualifié le club de Ligue 2.(le directeur sportif caennais)"Il y a eu une mauvaise interprétation du règlement de la Fédération française de football, Dieudonné avait reçu ses cartons en N2 et purgé son match de suspension dans ce championnat", poursuit Eudeline dans les colonnes de Ouest-France . Après, quand tu as les tablettes, cela ne devrait pas permettre aux clubs de cliquer sur un joueur et de de l’aligner pour une rencontre en cas de suspension. J’ai l’impression qu’on met quelque chose en place, mais qu’on attend que l’on fasse une erreur. Récemment, les clubs d’Avranches et de La Maladrerie ont eu un souci similaire. [...][...]Décidément, en ce mois de décembre, les Gauchos sont mal vus dans l'Hexagone