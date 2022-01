Le Stade de Reims exprime son ras-le-bol sur l’arbitrage

BB

C'est la goutte qui fait déborder la coupe de Champagne.Au lendemain de l'annonce des sanctions infligées par la LFP à son président Jean-Pierre Caillot et à Mathieu Lacour, le directeur général du club , le Stade de Reims hausse le ton. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club fait part de son mécontentement alors que les deux dirigeants ne peuvent plus exercer leurs fonctions officielles pendant respectivement six matchs dont trois avec sursis et six matchs ferme. Le Stade de Reims se dit « lésé » par cette décision.Le communiqué ne s'arrête pas là puisque le club déplore. Le Stade de Reims serait l'équipe de Ligue 1 qui a subi le plus de décisions défavorables après le recours à la VAR., histoire de mettre un peu la pression sur la ligue. Le club champenois n'a pas manqué non plus d'exprimer ses regrets quant à l'attitude du corps arbitral après la rencontre face à l'OM En 2022, on a décidé de poser les points sur les I et les barres sur le T à Reims.