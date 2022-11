Le Stade de Reims douche Nantes

Reims (4-2-3-1) : Diouf - Flips, Agbadou, Abdelhamid (c), De Smet - Matusiwa, Cajuste (Munetsi, 63e) - Ito, K. Doumbia (Holm, 88e), Zeneli (Van Bergen, 72e) - Balogun (Lopy, 88e). Entraîneur : Will Still.



Nantes (4-1-4-1) : Lafont (c) - Centonze (Appiah, 72e), Castelletto, Pallois, Merlin (Corchia, 84e) - Girotto - Blas (Moutoussamy, 72e), Chirivella, Sissoko (Guessand, 84e), Simon - Mostafa Mohamed (Ganago, 57e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Sous la pluie champenoise, le Stade de Reims a disposé du FC Nantes - réduit à dix en début de deuxième période - grâce à Folarin Balogun, dans tous les bons coups ce dimanche (1-0). Coup d'arrêt pour les Canaris, qui retombent à la seizième place, alors que les hommes de Will Still sont désormais aux portes du top 10.Dominateurs et incisifs à l'image d'une volée de Balogun contrée par Jean-Charles Castelletto (4), d'un coup de casque de Yunis Abdelhamid au-dessus (11) ou d'une reprise d'Arbër Zeneli détournée par Alban Lafont (14), les Rémois n'ont pas concrétisé, et Moussa Sissoko aurait bien pu les punir, mais n'a pas été en réussite (tête à la 18repoussée sur la ligne, frappe dévissée à la 22). À l'autre bout du pré, Ludovic Blas a bien failli signer le but du week-end, mais sa superbe volée a ricoché sur la transversale (44).À la reprise, les deux équipes ont ouvert les vannes, et Doumbia a perdu son duel avec le portier nantais (53) avant que Folarin Balogun ne provoque l'expulsion de Nicolas Pallois pour un second jaune sorti par le zélé Ruddy Buquet (54). Les Rouge et Blanc ont logiquement pris l'ascendant, mais Lafont a continué d'écœurer Doumbia (70) et Balogun (77). Finalement, une faute de Denis Appiah sur Mitchell van Bergen dans les seize mètres nantais a permis à l'attaquant prêté par Arsenal de débloquer la situationAprès leur coup d'éclat de jeudi au Pirée , les Nantais avaient peut-être déjà la tête au tirage au sort de C3, qui aura lieu ce lundi