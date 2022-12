Le stade 974 va être démonté et offert à un autre pays

Stadium 974 in Qatar will now be dismantled and will no longer be used at the World Cup. pic.twitter.com/cw5VXcBNHF — Football Away Days (@FBAwayDays) December 5, 2022

MDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est comme un lego, en moins fun et plus gros.Le stade 974 au Qatar a accueilli son dernier match hier soir. L’un des stades de cette Coupe du monde a été construit à l’aide de conteneurs et est entièrement démontable, et c’est ce qui va arriver. Après la rencontre Brésil-Corée du Sud , l’enceinte n’accueillera plus aucune rencontre. Le stade va donc être démonté et offert à un autre pays qui a besoin d’une infrastructure comme celle-ci. Pour le moment, on ne sait pas à qui reviendra le stade 974.L’enceinte tient son nom de deux causes. Tout d’abord 974 est l’indicatif téléphonique du Qatar. Mais surtout, il y a, au total, 974 conteneurs qui ont été utilisés pour former l’armature si particulière de cette enceinte. Il est également le seul stade à ne pas posséder de système de climatisation, mais une aération, censée garder la température aux alentours des 25 degrés.En même temps, personne n’a besoin de huit stades répartis dans une même ville.