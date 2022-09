Le Sporting surprend l'Eintracht Francfort

Francfort (4-2-3-1) : Trapp - Jakić (Knauff, 84e), Tuta, Ndicka, Lenz (Pellegrini, 46e) - Dina Ebimbe (Borré, 66e), Sow - Lindstrøm (Alario, 74e), Götze, Kamada (Hasebe, 84e) - Kolo Muani. Entraîneur : Oliver Glasner.



Sporting (3-4-2-1) : Adán - Coates, St. Juste (Neto, 52e), Inácio - Porro, Morita, Ugarte, Reis - Trincão (Paulinho, 79e), Gonçalves (Santos, 79e) - Edwards (Rochinha, 73e). Entraîneur : Rúben Amorim.

Une bonne tête d'épouvantail, ce Sporting.Particulièrement efficace en seconde période, le Sporting Portugal a parfaitement commencé sa Ligue des champions ce mercredi soir en giflant Francfort, pourtant à la maison (0-3). Même sans but inscrit, le premier acte est relativement plaisant, les deux équipes laissant beaucoup d'espaces et des possibilités en transition. Les Portugais se procurent plusieurs situations et finissent par se voir accorder un penalty pour une faute de Lenz, avant que l'arbitre ne revienne sur sa décision après visionnage de la VAR (13). Pour son premier match en Ligue des champions, Kolo Muani se régale à accumuler les longues courses, mais reste muet devant la cage d'Adán.C'est en l'espace de deux minutes que les hommes d'Amorim vont alors faire basculer le match : très en vue, Edwards trompe Trapp d'une frappe croisée, avant de servir Trincão sur un plateau pour le but du break. Le Deutsche Bank Park gronde tant la révolte de l'Eintracht est timide et la copie des Lisboètes est maîtrisée. Clinique, le Sporting va même remettre le couvert grâce à Nuno Santos, entré en jeu un peu plus tôt, après un fabuleux travail de Porro sur le côté droitLes Marseillais sont fixés : ce Sporting-là n'est pas à prendre à la légère.