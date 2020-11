Le Sporting revisite plusieurs films pour la journée mondiale du cinéma

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sortez le pop-corn !Lessont cinéphiles, alors ils ont apporté leur petite contribution à l'occasion de la Journée mondiale du cinéma, ce jeudi 5 novembre. Le Sporting a ainsi retouché à sa sauce plusieurs productions à succès du grand écran, avec l'aide de ses joueurs.Pedro Gonçalves s'est ainsi transformé en, offrant une version presque plus réaliste l'originale. João Palhinha et João Mário ont enfilé leur plus beau costard pour, tandis que Nuno Mendes a eu droit au premier rôle dans. Will Smith et les autres peuvent aller se rhabiller.L'avantage quand on n'est pas en Coupe d'Europe, c'est qu'on a du temps à tuer en milieu de semaine.