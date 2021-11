Le Sporting Portugal anéantit Beşiktaş

Sporting Portugal (3-4-3) : Adán - Inácio, Coates, Feddal - Porro, Palhinha, Nunes, Reis - Sarabia, Paulinho, Gonçalves. Entraîneur : Amorim.



Beşiktaş (4-3-2-1) : Destanoğlu - Uysal, Welinton, Montero, Yılmaz - Souza, Hutchinson, Topal - Ghezzal, Larin - Karaman. Entraîneur : Yalçın.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

3-0 avant même la mi-temps...... Et 4-0 au coup de sifflet final. Autant dire que la rencontre opposant le Sporting Portugal à Beşiktaş, et comptant pour la quatrième journée de Ligue des champions du groupe C, n'a pas fait un pli. Avec une victoire aussi large que logique des Portugais, face à des Turcs derniers de la poule et déjà quasiment éliminés (six points de retard sur le Borussia Dortmund, deuxième, et une différence de buts très négative). Tout a commencé dès la neuvième minute avec un poteau touché par Paulinho sur un centre de Sarabia, avant que la même combinaison oblige Destanoğlu à s'interposer. Mais malgré cet arrêt du portier et une double occasion pour son partenaire Larin, le gardien a dû s'avouer vaincu à la demi-heure de jeu face à un penalty transformé (et obtenu) par Gonçalves.Sept minutes plus tard, l'attaquant a réalisé le doublé en force (passe décisive de Nunes). Puis, c'est Paulinho qui a fait trembler les filets (d'Esgaio, rentré très tôt pour remplacer le blessé Porro). En deuxième période, les locaux ont continué de dominer et Sarabia a enfoncé le clou en profitant d'une erreur de Destanoğlu quelques instants après avoir cogné la barre transversale. Si Ghezzal ou Bragança ont ensuite eu des opportunités et si Souza a été expulsé, le score en est finalement resté là.Avec un Sporting troisième avec six points (à égalité avec Dortmund), et donc toujours en course pour la qualification.