Le Sporting Lokeren officiellement en faillite

La sentence est irrévocable.» Ces mots étaient signés Louis De Vries, le président du Sporting Lokeren, ce lundi matin sur une page Facebook de supporters du club. Quelques minutes plus tard, un juge belge a officiellement acté la faillite de la formation waeslandienne, si l'on en croit cette même page.Actuellement en deuxième division, Lokeren avait, depuis plusieurs mois, accumulé les dettes. Le club n'avait pas pu payer certains fournisseurs, et n'arrivait plus à verser les salaires de ses joueurs et de son staff. Né en 1970 d'une fusion entre le Koninlijke Racing Club Lokeren et le Koninklijke Standaard Football Club Lokeren, le Sporting aurait dû fêter ses 50 ans cette année, et avait notamment remporté la Coupe de Belgique par deux fois, en 2012 et 2014.Attristant.