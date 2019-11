Le Sporting intraitable, le LASK crée l'exploit

Facile contre le PSV, le Sporting enchaîne un quatrième succès de rang, marqué par autant de buts infligés aux pauvres Bataves qui sont sur le point de faire leurs adieux à l'Europe, pour le plus grand bonheur du LASK, qui devient le troisième club autrichien de l'histoire à passer l'hiver au chaud suite à son succès à Rosenborg. Pour l'Eintracht, vainqueur à Arsenal, la dernière journée sera déterminante pour espérer une issue similaire. Tout le contraire des FC Séville et Copenhague, respectivement vainqueurs face à Qarabag et Lugano et qui sont assurés de voir les seizièmes.

Les autres résultats des matchs de 21h :

Les Gunners se sont-ils vu trop beaux ? Toujours est-il que leur domination écrasante en première période est récompensée juste avant le retour aux vestiaires par un centre de Martinelli repris au deuxième poteau par Aubameyang. Sauf que dans le même temps, Guimaraes et le Standard se neutralisent, ce qui ne fait pas les affaires de l'Eintracht, virtuellement troisième. Le salut viendra du soleil levant : Daichi Kamada égalise dix minutes après la reprise en parvenant à se défaire de deux défenseurs avant de frapper à l'entrée de la surface. Francfort entre dans un temps fort et le Japonais le concrétise peu après l'heure de jeu grâce à une nouvelle frappe lointaine qui offre à l'Eintracht son troisième succès de cette campagne et leur permet de revenir à un point d'Arsenal qui, sauf catastrophe face au Standard, devrait logiquement voir les seizièmes.Le nouveau héros de Malmö s'appelle Markus Rosenberg. Auteur d'un doublé, l'ancien Brémois est venu offrir aux Suédois une victoire sur le fil à la dernière minute du (très long) temps additionnel face à un Dynamo Kiev qui n'aura rien lâché, malgré l'expulsion de Sydorchuk peu après l'heure de jeu. Un Dynamo qui peut nourrir des regrets puisque les Ukrainiens menaient 1-2 à la mi-temps et étaient parvenus à revenir au score en infériorité numérique (3-3) dans le dernier quart d'heure. Mais au final, c'est bien Malmö qui prend l'avantage sur son adversaire du soir et récupère la deuxième place, que Kiev peut malgré tout espérer décrocher lors de la dernière journée face aux modestes Suisses de Lugano, défaits dans le même temps par un solide Copenhague qui a quant à lui, pris l'option sur la première place du groupe B.Jusqu'à présent, seuls le Rapid de Vienne et le RB Salzbourg étaient parvenus à représenter l'Autriche en phase finale de C3. Après son succès sur le terrain de Rosenborg, le Linzer ASK est venu ajouter son nom au tableau. Tenus en échec à la mi-temps après une égalisation de Johnsen juste avant le retour aux vestiaires, les hommes de Valérien Ismaël se sont sublimés en deuxième période grâce à une tête plongeante de Dominik Lask peu avant l'heure de jeu. Suffisant pour infliger un cinquième revers en cinq matchs à des Norvégiens largement en-dessous et se payer une finale à Lisbonne lors de la dernière journée pour la première place du groupe D.Une promenade de santé. Voilà comment le Sporting peut résumer la réception d'un PSV entreprenant mais bien trop imprécis (seulement deux tirs cadrés sur seize tentés). Menés 3-0 à la mi-temps, les Bataves sombrent définitivement lorsque Bruno Fernandes inscrit un doublé sur penalty peu après l'heure de jeu. De quoi dire adieu à l'Europe, tandis que les Lisboètes verront pour leur part les seizièmes de finale après ce quatrième succès de rang.Malgré un bilan famélique d'une victoire et trois défaites avant d'accueillir Cluj, la Lazio avait encore un minuscule espoir de se qualifier pour les seizièmes. Il fallait, pour ce, battre dans un premier temps Cluj au stadio Olimpico. Mission accomplie pour les Romains, qui s'imposent 1-0 sur un petit exploit personnel de Correa. Avec de nombreux titulaires au repos (Immobile et Milinkovic en tête), les Laziali n'ont pas eu à forcer leur talent, même si Cluj s'est procuré quelques belles occasions par Djokovic (poteau), et Omrani (sauvetage de Bastos). Résultat : tout se décidera lors de la dernière journée, même si Cluj est clairement en ballotage favorable. Les hommes de Dan Petrescu n'auront besoin que d'un point à domicile contre un Celtic déjà qualifié pour valider leur billet. La Lazio, elle, devra gagner à Rennes et espérer, dans le même temps, que Cluj s'incline face au Celtic. Compliqué... Mais pas impossible.