Et un, et deux, et troisième titre pour le Slavia !Invaincu depuis le début de la saison en championnat, quart de finaliste de la C3, le Slavia Prague a officiellement été sacré champion de République Tchèque ce dimanche après son probant succès face au Viktoria Plzeň (5-1). Avec seize points d’avance sur son dauphin Jablonec à quatre journées de la fin, lesne peuvent plus être rejoints, assurant ainsi un septième titre à leur équipe depuis la création du championnat en 1993 – suite à la scission de la Tchécoslovaquie – et le troisième de suite, dans un championnat au format différent des années précédentes.Quoi de plus logique que la couronne de Tchéquie reste dans la Ville dorée ?