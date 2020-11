Le Slavia douche l'OGC Nice, quasi éliminé

Malgré le quatrième but d'Amine Gouiri en autant de matchs de Ligue Europa, l'OGC Nice a été surclassé par le Slavia Prague sur sa pelouse (1-3). Volontaires et engagés, les Niçois ont été trop imprécis face au froid réalisme des Tchèques. Résultat : les hommes de Patrick Vieira sont quasi éliminés après quatre journées de C3.

2

Gouiri puissance 4, mais insuffisant

Benítez - Atal (Ndoye, 66e), Bambu, Nsoki, Lotomba - Schneiderlin, Rony Lopes, Reine-Adélaïde - Claude-Maurice (Boudaoui, 72e), Gouiri (Pelmard, 78e), Maolida. Entraîneur : Patrick Vieira.



Kolář - Boril, Zima, Kudela, Maspust - Sevcik, Holes (Karafiat, 87e), Lingr (Traoré, 63e)- Olayinka (Malinsky, 87e), Sima (Tecl, 87e), Kuchta (Provod, 82e). Entraîneur : Jindrich Trpisovsky.

Par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un miracle, c'est ce dont l'OGC Nice aura besoin pour vivre un printemps européen dans cette Ligue Europa 2020-2021. Pour maîtriser leur destin, les Niçois devaient impérativement battre le Slavia Prague dans cette quatrième journée du groupe C, si possible par deux buts d'écart. Mais les Azuréens ont fait tout l'inverse en s'inclinant 3 buts à 1 à l'Allianz Riviera. Un revers qui ne souffre aucune contestation, tant l'OGCN a été dominé par un Slavia Prague plus expérimenté, plus réaliste et tout simplement plus fort. Troisième plus mauvaise défense de cette C3, Nice ne pouvait espérer mieux.Après 18 jours sans jouer à cause de la Covid-19, qui a touché 12 Niçois pendant la trêve, l’OGC Nice retrouve la compétition pour ce match décisif en C3. Et ce sans Kasper Dolberg, son maître artificier, positif au coronavirus, ni Dante, son capitaine. En manque de rythme, la jeune bande de Patrick Vieira peine à entrer dans son match. En face, le Slavia Prague fait parler son expérience et prend les Aiglons à la gorge en pressant haut d’entrée. Privé de ballon, asphyxié et recroquevillé sur son but, Nice subit malgré son 4-3-3 offensif. Et les Niçois craquent vite. Trop vite, sur un coup de génie de Lingr. Apathiques, ils laissent le milieu pragois progresser dans leur camp. Pas attaqué, le Tchèque décoche des 25 mètres : sa drôle de frappe fuyante vient se loger en pleine lucarne. Punis, les Niçois entrent enfin dans leur partie. Bien trouvé dans la surface par Maolida, Claude-Maurice bute sur le poteau (19). Plus haut sur le terrain, les Aiglons retrouvent des couleurs, mais ni Gouiri (28), ni Rony Lopes sur coup franc (39) ne remettent l’OGCN dans le coup. Avec une frappe cadrée de part et d’autre à la pause, Nice sent son destin européen lui échapper.Dos au mur et déjà quasi éliminés, les Niçois reviennent de la pelouse avec un autre visage. Jeff Reine-Adelaïde touche d’abord le poteau, avant que le côté droit Atal-Rony Lopes ne se mette en marche. À l’heure de jeu, le premier est lancé dans la profondeur par le second. Atal profite d’une sortie incompréhensible du gardien tchèque pour glisser le ballon vers le but vide. Repoussé par le poteau - encore -, le cuir revient sur Gouiri qui inscrit son 4but en autant de matchs de C3. Sur le coup d’envoi, Benítez maintient l’OGCN à flot d’une parade à bout portant face à Oyalinka. Mais deux minutes plus tard, ce même Oyalinka bondit sur corner pour redonner l’avantage à Prague de la tête, et par le même coup assommer les derniers espoirs niçois. Une punition cruelle, mais logique pour Nice, dépassé. La preuve avec le troisième but tchèque sur une ouverte délicieuse de Holes vers Sima qui s’engouffre entre les deux centraux niçois, et place une tête devant un Benítez impuissant. La fin de match prend alors des airs de long calvaire pour le Gym, à l'image de l'expulsion de Boudaoui dans le temps additionnel. Troisième de son groupe avec trois points, six derrière le Bayer Leverkusen et le Slavia, Nice n'a plus son destin entre les mains.