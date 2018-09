Hoffenheim repart indemne d'Ukraine

14

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Pyatov - Butko, Khocholava, Rakytskyy, Ismaily - Stepanenko, Alan Patrick (Maycon, 76e) - Marlos, Taison, Bolbat (Kovalenko, 56e) - Junior Moraes. Entraîneur : Paulo Fonseca.

TSG Hoffenheim (3-5-2) : Baumann - Nordtveit, Vogt, Posch - Kaderabek, Grillitsch, N. Schulz - Bittencourt (Demirbay; 64e), Kramaric (Nelson, 85e) - Joelinton, Szalai (Zuber, 75e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

JD

Démarrage en fanfare.A 30 ans et 58 jours Julian Nagelsmann est devenu le plus jeune entraîneur à disputer un match de Ligue des champions. Malheureusement, la chance du débutant ne lui a pas souri pour la première de son club dans la reine des compétitions.Pas le temps de niaiser : dès la sixième minute de jeu, Hoffenheim profite d'une perte de balle au milieu de terrain pour lancer une contre-attaque éclair. Bittencourt sert Grillitsch à l'entrée de la surface, ce dernier frappe en force pour tromper Pyatov. Les Allemands sont en mode conquête, comme en témoignent les tentatives de Szalai (16) et Joelinton (29), ce qui ne les empêche pas de proposer une solide ligne défensive à cinq, qui ne craque qu'une fois, lors du récital de solo d' Ismaily , qui égalise d'un soyeux extérieur du gauche, que Quaresma applaudirait des deux mains. Sereins, les hommes de Nagelsmann repassent devant lorsque Nordtveit saute plus haut que tout le monde pour tromper à nouveau Pyatov, de la tête cette fois-ci (38).A la reprise, le Shakhtar se montre plus entreprenant et Viktor Kovalenko trouve même le chemin des filets à l'heure de jeu, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. A l'entame du dernier quart d'heure, Rakytskiy manque d'être expulsé après un attentat sur Kramaric, mais l'Ukrainien n'écope finalement que d'une jaune. Sonné, Hoffenheim finit abattu quelques minutes plus tard lorsque Maycon , entré quelques minutes plus tôt, décoche un missile du gauche et trompe Baumann (81). L'égalisation est méritée et Hoffenheim devra mieux doser son effort face à Manchester City