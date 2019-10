Le Shakhtar fait pleurer l'Atalanta à la dernière seconde

4

Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Toloi, Masiello (Muriel, 68e), Palomino - Hateboer (Gosens, 57e), Pasalić, De Roon, Castagne - Gómez - Iličić (Malinovskyi, 57e), Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini



Shakhtar Donestk (4-2-3-1) : Pyatov - Bolbat, Kryvtsov, Matvyenko, Ismaily - Alan Patrick (Solomon, 69e), Stepanenko - Marlos (Konoplyanka, 86e), Kovalenko, Taison - Júnior Moraes. Entraîneur : Luís Castro.

Le football est cruel.C’était une soirée particulière pour l’Atalanta. Une soirée pour faire l’histoire et remporter un premier match en Ligue des champions à San Siro, à une cinquantaine de kilomètres de sa maison toujours en rénovation. Et une soirée finalement gâchée à la dernière seconde d'une rencontre intense par un pion de Solomon pour le Shakhtar (1-2).Dans une partie rythmée et plaisante, ladévoile rapidement ses intentions au Shakhtar, imposant un gros pressing et se présentant sur la pelouse avec un bloc haut dès les premières minutes. Les Ukrainiens sont bousculés et concèdent un penalty sévère, mais Pyatov plonge du bon côté face à Iličić (16). Dans une ambiance bouillante, l’Atalanta pousse et trouve la faille. Après une frappe d'Iličić sur le poteau, la chique revient sur Hateboer, dont le centre arrive sur la tête de Zapata pour l’ouverture du score (1-0, 28). Le premier pion dans l’histoire du club lombard et le moment pour le Shakhtar de se réveiller.Les visiteurs terminent mieux la première période et sont récompensés : bien servi dans le dos de la défense italienne, Júnior Moraes élimine Gollini et marque dans le but vide (1-1, 41). L’Atalanta tremble même avant la pause, Marlos envoyant un coup franc sur la barre (45+3). Pour les deux équipes sévèrement battues lors de la première journée, il n'y avait aucune question à se poser. Les deux techniciens misent sur l'attaque (Muriel remplace Masiello), mais l'Atalanta est la plus dangereuse dans le second acte, à l'image de Gómez et Zapata, parfois maladroits et souvent écœurés par un excellent Pyatov. Comme en fin de première période, le Shakhtar termine mieux, sans parvenir à faire plier une deuxième fois son adversaire du soir, et tremble à nouveau sur les ultimes tentatives signées Malinovskyi (88) et Gómez (90+1). La frustration se transforme en immense déception à la dernière seconde, quand Solomon profite d'un contre et d'un mauvais jugement de Castagne pour climatiser San Siro (1-2, 90+5).Pour l'Atalanta, la belle histoire attendra.