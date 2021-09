Le Shakhtar et l'Inter avancent au ralenti

11

Shakhtar (4-2-3-1) : Pyatov - Dodô, Marlon, Matvyenko, Ismayli (Kryvtsov, 78e) - Maycon, Stepanenko - Pedrinho, Alan Patrick (Marlos, 85e), Solomon (Mudryk, 78e), Traore (Tetê, 11e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.



Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozović (Çalhanoğlu, 55e), Vecino, Dimarco - Džeko (Correa, 55e), Lautaro Martinez (Sánchez, 72e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Toujours pas de succès pour lesBattus par le Real contre le cours du jeu il y a deux semaines, les Intéristes ont dû se résoudre à partager les points avec le Shakhtar de Roberto de Zerbi (0-0). Tout a d'ailleurs mal commencé pour les locaux quand au bout de neuf minutes de jeu, à la suite d'un contact involontaire avec Denzel Dumfries, Lassina Traoré sort sur civière et laisse la formation ukrainienne sans véritable attaquant. Dans la foulée, sur une attaque rapide, Nicolò Barella fracasse la transversale d'Andriy Pyatov et fait passer un coup de chaud au stade Olimpiski. Les ouailles de l'ancien coach de Sassuolo ont beau faire plus que se défendre, frôler les 60% de possession et mettre en difficulté la défense, les meilleures occasions restent milanaises. Comme sur ce corner mal dégagé à la demi-heure de jeu qui arrive dans les pieds d'Edin Džeko qui, seul au second poteau, ne cadre pas.Au retour des vestiaires, le tempo change et l'intérêt pour le match aussi. Il n'y a plus ce match de ping-pong où les occasions pleuvent et le Shakhtar n'est pas loin d'en profiter. Sur un centre de Dodô, Pedrinho pense ouvrir le score, mais Milan Škriniar sauve d'un orteil l'Inter du naufrage. Il faut attendre les dernières minutes de la rencontre pour voir le champion d'Italie obliger Pyatov à deux sublimes arrêts face à Joaquín Correa puis Stefan de Vrij. Au coup de sifflet final, l'Inter comme le Shakhtar sont certains de passer la nuit derrière le Real et le Sheriff Tiraspol qui s'affrontent ce mardi soir (21h).