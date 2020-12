Donetsk piège encore le Real

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Trubin - Dodô, Vitão, Bondar, Matvienko - Stepanenko, Kovalenko (Patrick, 85e) - Tetê, Marlos (Maycon, 74e), Taison (Solomon, 74e) - Júnior Moraes (Dentinho, 25e ; Fernando Dos Santos Pedro, 85e). Entraîneur : Luís Castro.



Real Madrid (4-2-3-1) : Courtois - L. Vázquez, Nacho, Varane, F. Mendy - Modrić, Kroos - Rodrygo (Vinícius, 77e), Ødegaard (Isco, 77e), Asensio - Benzema (Mariano, 77e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Lokomotiv Moscou (4-4-2) : Guilherme - Zhivoglyadov (Rybtchinski, 84e), Ćorluka, Murilo, Rajković (Ignatiev, 46e) - Lisakovitch (Mukhin, 46e), Magkeyev, Lystsov (Mirantchouk, 46e), Rybus - Zé Luís (Kamano, 89e), Éder. Entraîneur : Marko Nikolić.



RB Salzbourg (4-4-2) : Stanković - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara (Sučić, 69e), Junuzović, Szoboszlai (Daka, 77e) - Koita (Adeyemi, 69e), Berisha (Onguéné, 90e+3). Entraîneur : Jesse Marsch.

TB

Dans de beaux draps.Trop limité offensivement, le Real Madrid concède une nouvelle fois la défaite face au Shakhtar Donetsk et se retrouve hors des places qualificatives à la veille de la dernière journée de cette phase de poules. La réception du Borussia M'Gladbach, dans une semaine, s'annonce donc bouillante. Le Real Madrid attaque pourtant la rencontre pied au plancher, mais Isco trouve le poteau sur un service délicieux de Karim Benzema. La plus grosse occasion d'une première période qui voit les, où Martin Ødegaard peine à se montrer réellement influent, sans solution pour déstabiliser le bloc ukrainien. Virevoltants à l'aller en Espagne, les joueurs du Shakhtar se montrent nettement moins emballants, et l'arrière-garde madrilène n'est guère mise en danger. Raphaël Varane tente tout de même de poursuivre sa terrible série en Ligue des champions en découpant Júnior Moraes parti au but, mais M. Haţegan se contente du carton jaune.Le rythme s'accélère, au retour des vestiaires. Les deux équipes se créent chacune une occasion coup sur coup, mais la tête de Nacho n'est pas cadrée, tandis que Taison bute sur Courtois au bout de son déboulé. Et c'est finalement Donetsk qui trouve la faille grâce à l'entrant Dentinho, de près après un contre défavorable du malheureux Ferland Mendy. En souffrance, Varane se montre décisif devant Kovalenko, parfaitement servi dans la surface. Le latéral gauche tricolore a beau se démener et Zinédine Zidane lancer toutes ses cartouches offensives, le temps fort du Real s'avère vain, et Solomon plie le match à l'issue d'un contre bien trop rapide pour la défense adverseUne élimination dès le mois de décembre, pour le Real, constituerait une première au XXIsiècle.Pour l'autre rencontre de ce début de soirée, direction le groupe A et un duel de mal classés entre le Lokomotiv Moscou et le RB Salzbourg. Les Autrichiens prennent les devants dès la première période, grâce à un doublé de leur avant-centre Mërgim Berisha face à des Moscovites dominés. Pas vraiment de réaction de la part des Russes en seconde période, l'espoir né de la réduction du score de Mirantchouk sur penalty étant rapidement effacé par Adeyemi. L'ancienne équipe d'Erling Haaland ou Minamino reprend la main pour la qualification en Ligue Europa, et maintient la pression sur l'Atlético de Madrid.