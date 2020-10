Le Shakhtar Donetsk fait chuter le Real, Salzbourg tenu en échec par le Lokomotiv

156

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - F. Mendy, Varane, Militão, Marcelo - Casemiro, Valverde, Modrić (Kroos, 70e) - Asensio, Jović (Vinicius, 58e), Rodrygo (Benzema, 46e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Trubin - Dodô, Kocholava, Bondar, Korniienko - Marlos, Maycon - Tetê, Marcos Antonio, Solomon - Dentinho (Sudakov, 86e). Entraîneur : Luis Castro.

RB Salzbourg (4-4-2) : Stanković - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara (Okugawa, 73e), Junuzović (Okafor, 84e), Szoboszlai- Koita (Berisha, 53e), Daka. Entraîneur : Jesse Marsch.



Lokomotiv Moscou (4-4-2) : Marinato - Zhivoglyadov, Ćorluka, Cerqueira, Rybus - Zhemaletdinov (Kamano, 63e), Kulikov, Krychowiak, Mirantchouk (Lisakovich, 69e) - Eder (Zé Luis, 69e), Smolov (Rybchinsky, 63e). Entraîneur : Marko Nikolić.

Sale semaine à Madrid.Défait ce week-end par Cadix et privé notamment de Sergio Ramos et Karim Benzema – laissé sur le banc –, le Real Madrid a une nouvelle fois lancé sa campagne européenne par une défaite, un an après s’être lourdement incliné au Parc des Princes (3-0). Dans un stade Alfredo Di Stéfano qui leur fait office d’enceinte en attendant de retrouver le Santiago Bernabéu, lestentent pourtant de mettre le pied sur le ballon dès les premières minutes de jeu. Mais très vite, les Ukrainiens, eux aussi diminués, commencent à placer de premières banderilles. Et sont finalement récompensés quand Kornienko décale parfaitement Tetê sur la droite de la surface pour l’ouverture du score. Le moment de réagir pour les hommes de Zizou ? Que nenni. Quatre minutes plus tard, Raphaël Varane marque dans ses propres filets, deux mois après une dernière sortie en Ligue des champions à oublier à Manchester City. Et comme cela ne suffit pas, Tetê et Solomon s’offrent une action de classe, ponctuée d’une talonnade du premier dans la course du second, qui corse l’addition. Et voilà comment avec quatre frappes, toutes cadrées, le Shakhtar crée la sensation à la pause face à un Real en plein naufrage.Au retour des vestiaires, place à Karim Benzema. Surtout, les champions d’Espagne monopolisent le ballon, sans parvenir à infiltrer la surface ukrainienne. Fort heureusement, Luka Modrić a la solution : d’une magnifique praline des 30 mètres, le Ballon d’or 2019 ramène une première fois les siens. La Maison-Blanche manque de peu de s’écrouler à nouveau, mais Tetê, gêné par Dentinho, manque le cadre. L’occasion pour Zidane de jouer une nouvelle carte, Vinicius Junior. Le Brésilien n’a besoin que de... quatre secondes pour gratter le ballon dans les pieds de Marlos et s’en aller battre Trubin. Tetê, encore lui, manque ensuite son duel avec Courtois, et Donetsk commence à se dire qu’il pourrait bien s’en mordre les doigts. Malgré la domination madrilène de la fin de match – illustrée par ce but de Valverde refusé pour une position de hors-jeu de Vinicius laissant penser à un miracle pour Madrid dans le temps additionnel –, le Shakhtar repart finalement d’Espagne avec trois points et laisse le Real Madrid en plein doute.Pas la meilleure manière de préparer un Clásico.Dans l’autre rencontre de ce début de soirée, pas de vainqueur entre le RB Salzbourg et le Lokomotiv Moscou. Les Russes prennent pourtant l’avantage par l’intermédiaire d’un ancien joueur bien connu en Ligue 1 : Eder, à l’affût sur un corner. Déjà intéressants lors de la phase de poules la saison dernière, les Autrichiens mettent progressivement la main sur le match et sont finalement récompensés juste avant les citrons sur une superbe frappe de Szoboszlai après un nouveau coup de pied de coin. Une domination qui se matérialise une nouvelle fois dès les premières minutes du second acte sur une tentative contrée de Junuzović. Malgré un poteau de Sekou Koita quasiment dans la foulée, Salzbourg ne parvient pas à se mettre à l’abri. Un manquement puni par le nouvel entrant Lisakovich après une récupération de balle de l’ancien Bordelais François Kamano. Un match nul qui n’arrange aucune des deux équipes, qui risquent d’avoir du mal à créer la surprise dans une poule qui comprend également le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid.