Le Shakhtar Donetsk et des clubs russes perdent leur appel face à la FIFA

Gianni Infantino tient à son argent.Le mois dernier, on apprenait que le Shakhtar Donetsk attaquait la FIFA en justice par rapport aux départs de joueurs libres du club suite à la guerre entre l’Ukraine et la Russie et demandait une compensation de 50 millions d’euros. Ce vendredi, le club ukrainien et huit clubs russes, menés par le Zénith Saint-Pétersbourg, ont perdu leur appel contre les règles de transferts d’urgence mises en place par la fédération internationale de football. Ces lois autorisent des joueurs et entraîneurs étrangers à suspendre leur contrat durant la guerre entre l’Ukraine et la Russie afin de les protéger du conflit et de leur permettre de continuer leur carrière en toute sécurité. Les joueurs peuvent donc librement partir en prêt dans d’autres clubs, comme l’a fait le joueur brésilien de l’Olympique Lyonnais Tetê Les deux recours protestaient contre la décision de la FIFA de prolonger ces règles de transferts d’urgence pour la saison 2022-23, car cela présente d’énormes pertes d’indemnités de transferts pour ces clubs. Ces législations avaient été mises en place en mars dernier lors du début de la guerre.