Milovan Rajevac n'est plus le sélectionneur du Ghana

Les Comores stoppent des carrières Milovan Rajevac n’occupe plus ses fonctions de sélectionneur du Ghana, a annoncé mercredi soir dans un communiqué la fédération du pays d'Afrique de l'Ouest. La sélection d'André et Jordan Ayew est sortie de la CAN sans la moindre victoire en se classant dernière du groupe C derrière le Maroc, le Gabon et les Comores, après une défaite finale face aux Cœlacanthes (3-2). Le Ghana annonce vouloirà la suite de cet échec, et cela se fera donc sans son sélectionneur, déjà passé par la sélection entre 2008 et 2010.Revenu à la tête desle 24 septembre 2021, le technicien serbe (68 ans) avait pour objectif de qualifier le Ghana à la Coupe du monde 2022, alors qu’il avait pris un très mauvais départ. Une mission plutôt réussie puisque la sélection est qualifiée pour les barrages du mois de mars où elle affrontera le Nigéria., précise la Ghana Football Association.On ne pourrait pas commencer par faire le ménage à la CAF ?