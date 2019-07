Le Sénégal tapote l'Ouganda et file en quarts

Ouganda (4-1-4-1) : Onyango - Mugabi, Walusimbi, Wasswa (18e, Awanyi), Jjuko - Azira - Abdu, Okwi, Aucho (77e, Kateregga), Miya - Kaddu (57e, Kyambadde). Sélectionneur : Sébastien Desabre.



Sénégal (4-2-3-1) : Gomis - Gassama, Sabaly, Koulibaly, Kouyaté - Ndiaye, Gueye - Saivet (69e, Diatta), Sarr (81e, Baldé), Mané - Niang (85e, Diagne). Sélectionneur : Aliou Cissé.

Après l'élimination surprise du Maroc contre le Bénin en 8de finale de la CAN quelques instants plus tôt, le Sénégal était prévenu. Il a répondu, et de la meilleure des manières : en se dépêtrant sans trop de dégâts du piège tendu par l'Ouganda (1-0) ce vendredi soir.Se sachant en déficit technique, les Grues compensent par un engagement énorme (2 cartons jaunes au bout de 8 minutes). Une envie qui ne suffit pas pour combler les lacunes à la relance de la 80nation mondiale, quand Saivet lit bien une passe d'un défenseur ougandais. Récupération, trajet ultra rapide entre Niang et Mané et ouverture du score de la part de l'attaquant de Liverpool (15) : le plus dur est fait. Un but qui a pour conséquence de réveiller lesdans le jeu, mais le foudroyant Okwi bute sur Gomis (24) ou frôle le cadre (30).Au retour des vestiaires, les Lions de la Téranga continuent de gérer sereinement leur avantage, se contentant d'envoyer quelques banderilles quand bon leur semble. Sur l'une d'entre elles, Sarr manque de couper un bon centre de Niang, mais la défense ougandaise se fend à nouveau d'une relance ignoble et Onyongo est obligé de faucher Mané sans vergogne dans sa surface : penalty (60). On prend les mêmes et on recommence, sauf que le gardien des Grues stoppe la tentative de l'ancien Messin. De quoi réveiller ses partenaires ? Loin de là. Épuisé, l'Ouganda n'a plus les armes pour forcer le verrou sénégalais, qui reste imprenable jusqu'au bout.Oui, le Sénégal n'a toujours pas été flamboyant, mais oui, le Sénégal continue son petit bonhomme de chemin dans cette CAN. Et c'est bien l'essentiel avant de croiser la route du Bénin en quarts.