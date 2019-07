Le Sénégal souffle sur le Kenya, l'Algérie poursuit son sans-faute

Kenya (4-4-2) : Matasi - Otieno, Okumu, Mohamed, Omar - Wanyama, Omolo, Odhiambo, Ouma - Masika, Olunga. Entraîneur : Sébastien Migné.



Sénégal (4-4-2) : Mendy - Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Ciss - Gueye, Saivet, Sarr, Mané - P. Ndiaye, Niang. Entraîneur : Aliou Cissé.

Tanzanie (4-5-1) : Minata - Hassan, Mwantika, Mtoni, Hussein - Msuva, Mudathir, Salum, Nyoni, Farid - Samatta. Entraîneur : Emanuel Amunike.



Algérie (4-4-2) : Mbolhi - Zeffane, Tahrat, Halliche, Fares - Abeid, Boudaoui, Bennacer, Ounas - Delort, Slimani. Entraîneur : Djamel Belmadi.

Le Sénégal valide son ticket pour les huitièmes.Longtemps frustrés par un Patrick Matasi en état de grâce, les Lions de la Téranga ont fini par dérouler face à un Kenya volontaire, mais trop limité (0-3). Si le portier du club éthiopien de Saint-Georges fait des miracles en première période, notamment en sortant un penalty de Mané, il va manquer sa sortie au retour des vestiaires et permettre à Sarr d'ouvrir le score d'une belle volée (63).Matasi va ensuite être impuissant devant l'erreur défensive de Mohamed, gêné par Mané qui ne se prive pas de corser l'addition (71). Le numéro 10 sénégalais va même s'offrir un doublé en fin de rencontre, en transformant cette fois-ci un penalty obtenu par l'ailier Rennais Sarr (78). Un succès précieux qui permet aux hommes de Cissé de valider leur billet pour le prochain tour. Mission accomplie.Lesterminent en fanfare.Malgré une équipe remaniée, l'Algérie a terminé de la plus belle des manières sa phase de poules face à une Tanzanie déjà éliminée (3-0). Les coéquipiers d'Andy Delort, titulaire, ont fait la différence en première période grâce à un grand Adam Ounas. Une passe décisive pour Slimani d'abord (10), un premier pion personnel ensuite (39) et puis un festival technique pour terminer de mettre à terre une Tanzanie à bout de souffle (45+1).Six buts marqués, zéro encaissé, l'équipe de Belmadi termine tranquillement et logiquement en tête du groupe C. Et apparaît plus que jamais prête pour les huitièmes de finale.